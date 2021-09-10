"نتلفيكس" تطرح برومو "Don’t look up".. نظرة مختلفة عن نهاية العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت شركة نتفليكس الرائدة عالميا في مجال الترفيه، البرومو التشويقي الخاص بفيلم "Don’t look up"، المقرر طرحه في 24 ديسمبر المُقبل، وذلك تحت عنوان: أبرز نجوم هوليوود يقدمون نظرة مختلفة وطريفة عن نهاية العالم.

الفيلم إخراج وسيناريو آدم مكاي، قصة ديفيد سيروتا وآدم مكاي، إنتاج كيفين ميسيك، عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، وآدم مكاي، عضو اتحاد المنتجين الأمريكيين، بطولة: ليوناردو دي كابريو، جينيفر لورانس، روب مورجان، جوناه هيل، مارك رايلانس، تايلر بيري، تيموثي شالاميه، رون بيرلمان، أريانا جراندي، سكوت ميسكودي، هيميش باتيل، ميلاني لينسكي، مايكل تشيكليس، تومير سيسلي، بصحبة كيت بلانشيت وميريل ستريب.

تقوم خريجة علم الفلك Kate Dibiasky (النجمة جنيفر لورانس)، وأستاذها Dr. Randall Mindy (النجم ليوناردو دي كابريو) باكتشاف خطير لمذنب يدور داخل النظام الشمسي. المشكلة – أنه على مسار تصادم مباشر مع الكرة الأرضية. المشكلة الأخرى؟ يبدو أن لا أحد يهتم.

يتضح لهما أن تحذير البشرية من مذنب بحجم جبل إيفرست سيدمر الكوكب هي حقيقة من الصعب استيعابها. بمساعدة Dr. Oglethorpe (النجم روب مورجان)، ينطلق كل من Kate و Randall بجولة إعلامية تنقلهما من مكتب الرئيسة Orlean (النجمة ميريل ستريب) التي لا تهتم بالأمر، وابنها المختل نفسياً ورئيس العاملين بالبيت الأبيض Jason (النجم جوناه هيل).

مع ٦ أشهر متبقية على اصطدام المذنب بالأرض، نكتشف أن إدارة دورة إخبارية على مدار الساعة، وجذب اهتمام الجماهير المهووسة بوسائل التواصل الاجتماعي قبل فوات الأوان هي مسألة فكاهية بشكل صادم – ما الذي يحتاجونه ليجعلوا العالم ينظر لأعلى؟!