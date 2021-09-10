غدًا.. فرقة "عبدالحليم نويرة" تفتتح موسمها الفني على المسرح الكبير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تفتتح فرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية موسمها الفني الجديد بحفل يقام بقيادة المايسترو أحمد عامر، وذلك في الثامنة مساء الجمعة 10 سبتمبر على المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر مؤلفات زمن الفن الجميل، التي أبدعها كبار الملحنين، منها: الطير المسافر، مالي، حاول تفتكرني، عشان بحبك أنا لبليغ حمدي، الشيطان، زوروني كل سنة مرة لسيد درويش، لأ مش انا اللي أبكي، قلبي بيقولي كلام لمحمد عبدالوهاب، بياع الهوا، على الحلوة والمرة لمحمود الشريف، أؤمر يا قمر لمحمد سلطان، أروح لمين، موسيقى لسه فاكر لرياض السنباطي، إلى جانب موسيقى "امرأة من زمن الحب" لعمار الشريعي.

يشارك في إحياء الحفل: رحاب مطاوع، حسام حسني، نهاد فتحي، إبراهيم راشد، إسلام رفعت، سمية وجدي وعازف الكمان محمد نصر .

يُذكر أن فرقة عبدالحليم نويرة تأسست عام 1967 بقيادة المايسترو عبدالحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية لإحياء التراث الغنائي الأصيل لتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة.