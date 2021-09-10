شكرا لقرائتكم خبر عن رزان مغربى "عفريتة" تطارد عمرو يوسف فى "وعد إبليس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجسد الفنانة رزان مغربى شخصية خارقة "عفريتة" خلال مسلسل "وعد إبليس"، وخلال الأحداث تطارد عمرو يوسف بطل المسلسل.

تعود الفنانة رزان مغربى للدراما التليفزيونية مجدداً بعد غياب 3 سنوات منذ آخر أعمالها "رسائل" مع النجمة مى عز الدين، والذى عرض فى عام 2018، حيث تشارك رزان في بطولة مسلسلين جديدين من نوعية دراما المنصات الأول هو "وعد إبليس" مع عمرو يوسف، والثانى "بيمبو" مع أحمد مالك وهدى المفتى.

وقالت رزان لـ"الخليج 365" إن دورها فى مسلسل "وعد ابليس" به تحد كبير خاصة وأنها تجسد شخصية جديدة ومختلفة تماماً واصفة إياها بالشخصية الخارقة، مضيفة أن دورها أيضاً في "بيبمو" مركب وأن التجربة جديدة وممتعة بالنسبة لها مؤكدة على أن الدورين لا يأتيان كل يوم بالنسبة لها.

مسلسل "وعد ابليس" يتكون من 6 حلقات بطولة عمرو يوسف، عائشة بن أحمد، أحمد مجدى، مها أبو عوف، محمد يسرى ومن إخراج البريطاني كولين تيج، أما مسلسل "بيبمو" يتكون من 8 حلقات، و بطولة أحمد مالك، ويجز، هدى المفتى، سينيتا خليفة ومن تأليف محمد عادل أديب وإخراج عمرو سلامة وعمر رشدى.

يذكر أن رزان مغربى عرض لها العام الماضى فيلم "صابر وراضى" بطولة أحمد آدم، محسن محيى الدين، محمد مهران، سلوى عثمان، يسرا المسعودى، والطفلين فريدة ويوسف حسام وتأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا حيث رجل أعمال قعيد عن الحركة يُدعى راضي، يقرر توظيف أحد الأشخاص لرعايته فيتقدم للوظيفة صابر، فتقع لهما العديد من المفارقات الكوميدية.