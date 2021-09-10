شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى تحيى حفلاً غنائيًا في الأردن يوم 22 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة الكبيرة ماجدة الرومى، حفل غنائى يوم 22 سبتمبر من الشهر الجارى في الأردن، ومن المقرر أن تقدم خلال الحفل باقة مميزة من أغنياتها المحببة لدى جمهورها العريض.



ماجدة الرومى

وأحيت الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي حفلها الغنائي فى قصر القبة بقيادة المايسترو نادر عباسى وأوركسترا الاتحاد الفيلهارمونى، شهر إبريل الماضى .

وقالت الفنانة ماجدة الرومى،- أثناء استضافتها فى برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى وكان اللقاء فى قصر القبة، وأذاعته قناة on- إن الفنان الراحل يوسف شاهين له فضل كبير عليها، وإنه لا يذهب من قلبها، وهو من النعم التى أنعم الله عليها بها، ودائما تذكره فى صلاتها مثلما تذكر أهلها، وأن أفضل الأغانى التى غنتها معه "مفترق الطرق"، ولكن لا تستطيع أن تراها خلال الفيلم لأنها تبكى.

وتابعت الفنانة ماجدة الرومى: فيلم "عودة الابن الضال" ليوسف شاهين كان يتنبأ بما سيحدث فى لبنان وفى الوطن العربى كله، ونفس القصة بحذافيرها عشتها بالفعل فى حرب لبنان، ورسالتى للمرأة العربية لا بد أن تهتمى بدراستك ومستواكى الفكرى والعلمى، لا مانع من اهتمامك بشكلك وجمالك، ولكن لا بد أن تكونى على وعى كبير كيف تربى أبناءك وما الذي ستضيفه في حياتهم ودنياهم.

واختتمت حديثها قائلة: مصر لا تنام وتنبض حبًّا وأدعو الله أن يحميها ويبعد عن حدودها كل شر ومكروه، ولدىّ ثقة كبيرة أن هناك عيونا لا تنام لحمايتها، وبالمناسبة عندما أغنى "أحلف بسماها" أشعر وكأن قدماى تريد أن تطير وتحلق فى السماء.