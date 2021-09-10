شكرا لقرائتكم خبر عن أبويا الجميل.. ابن هشام سليم يكشف عن صورة لوالده الفنان الكبير فى أحدث ظهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الفنان هشام سليم، بعد غيابه فترة طويلة منذ تصوير مسلسل "هجمة مرتدة" الذى عرض خلال موسم دراما رمضان الماضى، وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا.



هشام سليم مع ابنه نور

ونشر نور سليم، ابن الفنان الكبير، صورته مع والده عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "أبويا الجميل".





وكان الفنان هشام سليم، كشف فى وقت سابق عن أكثر ما يميز شخصية ضابط المخابرات "رفعت المسيرى" التى جسدها ضمن أحداث مسلسل "هجمة مرتدة" خلال تصريحاته لـ"الخليج 365" قال فيها: "رفعت المسيرى شخصية تتميز بحب الوطن والتضحية بأى شيء مقابل إخلاصه لوطنه وهذا أكثر ما يميز الشخصية".

كما أكد أن إظهار الجوانب الإنسانية في شخصية ضباط المخابرات كان مقصودًا، فبمجرد قراءة السيناريو وجد رغبة عند مؤلف العمل باهر دويدار في ذلك، مع وجود خط درامى مميز لكل شخصية، يظهر فيها على هامش العمل مثلما يظهر مع شخصية رفعت المسيرى قائلاً: "دورى على سبيل المثال يظهر فيها المعاناة مع الابنة التي تعانى من الكانسر وعدم إمكانية التواجد معها طوال الوقت بسبب العمل على ملفات في غاية الأهمية وطبيعة العمل نفسه".

مسلسل "هجمة مرتدة" بطولة أحمد عز، هند صبرى، ماجدة زكى، هشام سليم، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوى، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبى، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، على قنديل، من تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد علاء الديب.