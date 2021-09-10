شكرا لقرائتكم خبر عن بعد طرح أغنية فيلم 30 مارس.. تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق لحادث سير مروع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض مطرب المهرجانات الشهير حودة بندق، إلى حادث سير على الطريق الدائرى، مساء أمس الخميس، نُقل على إثره إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم، وذلك أثناء توجهه لإحياء إحدى الأفراح فى مدينة بنها بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام قليلة من تسجيلهم الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس.





ووفقا لبعض أصدقاء مطرب المهرجانات، الذى قال عبر حسابه على فيس بوك، إن بندق كان برفقة مدير أعماله والسائق، وأثناء سيرهم على الطريق الدائرى فى تمام السابعة مساء الخميس، وتوجههم إلى بنها لإحياء حفل زفاف، انقلبت سيارتهم بعد سقوط صندق من أعلى مقطورة تسير أمامهم.





فيما حرص عدد من مطربى المهرجانات أصدقاء بندق، على الدعاء له بالشفاء منهم حمو بيكا ورمضان البرنس.





بيكا

وطرح صناع فيلم 30 مارس بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى، الأغنية الدعائية للفيلم بصوت نعوم عصام وحودة بندق، من كلمات الجوكر، ألحان حودة بندق، توزيع عمرو الخضرى.

‎

حودة بندق

فيلم "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوى، دينا الشربينى، أسماء أبو اليزيد، خالد الصاوى، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى، محمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم، إنجى المقدم، وليد فواز، من تأليف حميد المدنى، إخراج أحمد خالد موسى.



