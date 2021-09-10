ندى رحمى: ماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها فى الأكل

أعربت الفنانة ندى رحمى، عن سعادتها الشديدة عقب نجاح عملية تكميم المعدة التي أجرتها بنهاية عام 2019، وفقدانها 80 كليو جراما من وزنها، وتابعت: "سعادتى في الحياة هى الأكل وفقدت ذلك بعد العملية ودخلت في حالة اكتئاب.. ولكن اكتشفت حياة أخرى وعرفت أمشى وألبس وفكرى تغير.. قبل العملية أكلت محشى.. وماما غيرت عربيتها بعد ما خسيت علشان وفرتلها في الأكل".

وأضافت "ندى رحمى"، خلال حوراها ببرنامج "يحدث في مصر"، الذى يقدمه الإعلامى شريف عامر عبر قناة "MBC مصر"، أنها كانت تتعرض للتنمر قبل إجراء العملية، موضحة أنها كانت تأتى لها رسائل تنمر خلال تقديمها برنامج "كلام ستات"، أقل ما يمكن أن تقوله عبر شاشة التليفزيون هو "أنت بتنامى على سرير عادى ومسلح.. بتلاقى مقاس هدومك فين"، مشددة على أنها متسامحة مع نفسها ولم تلتفت إلى هذه الرسائل السلبية.

وأشارت "ندى رحمى"، إلى أنها راضية عن وزنها الآن بعد إجراء العملية، رغم وجود بعض الشخصيات التي كانت تقول لها إن وزنها السابق كان يجعلها أكثر جمالاً.

ولفت "ندى رحمى"، إلى استعدادها لتقديم دور فنى تجسد خلاله تجربة فقدان الوزن، مشددة على أن الوزن الزائد كان يجعلها في حالة عصبية مستمرة، وتابعت: "أنا لو مليش رزق مكنتش خرجت من عملية تكميم المعدة حية.. أنا ليا رزق في الشغلانة دى".

من جانبها قالت والدة الفنانة ندى رحمى، سحر عبد الحميد، إنها كانت تعانى كثيراً خلال فترة العملية التي أجرتها ابنتها، وفترة الاكتئاب التي أصبتها عقب ذلك، مشيرة إلى أنها دعمتها بقوة حتى تجاوزت هذه المرحلة.