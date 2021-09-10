شكرا لقرائتكم خبر عن سوسن بدر من الوراق للمعادى لاستكمال مشاهد حكاية "رق الحبيب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل أسرة حكاية "رق الحبيب"، إحدى حكايات مسلسل "ورا كل باب"، التصوير بمنطقة المعادى، وذلك بعد انتهى صناع العمل من تصويرالعديد من المشاهد بمنطقة الوراق، وجمعت هذه المشاهد الفنانون سوسن بدر وإيهاب فهمى ومروة عبد المنعم وشريف خير الله، والعمل من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجى.

حلقات مسلسل "ورا كل باب"، تصل إلى 45 حلقة، كل حدوتة تنقسم إلى 9 حلقات بنجوم ومؤلف ومخرج مختلفين، ويشارك فى بطولة هذه الحدوتة الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم.



ابطال حكاية رق الحبيب

من ناحية أخرى تواصل سوسن بدر تصوير مشاهدها بشكل مكثف فى مسلسل "السيدة زينب"، مع المخرج محمد النقلى، فى منطقة نزلة السمان بمدينة الإنتاج الإعلامى، والعمل يشارك فى بطولته كل من محمود عبدالمغنى، وليلى عز العرب، وحسام داغر، وتأليف أحمد صبحى، وتدور أحداث المسلسل حول منطقة السيدة زينب، وحى زقاق المدق، ويتناول أبطال العمل قصصًا فى تلك المنطقة فى إطار اجتماعى.

وفى سياق مختلف تواصل الفنانة سوسن بدر تصوير دورها فى فيلم "فى القلب"، من بطولة خالد سليم ونسرين طافش وهالة فاخر، والذى انطلق تصوير مشاهده الأولى الأسبوع الماضى، ويتولى إخراجه مرقس عادل، سيناريو وحوار سمير ياسر معالجة درامية محمد حسين المظ، وعادل مرسى.

والفيلم يشهد عودة خالد سليم للسينما بعد غياب، حيث يشارك الفنانة نسرين طافش لأول مرة فى عمل فنى سينمائى، وتدور فى إطار إجتماعى رومانسي، ولم تحدد الجهة المنتجة موعد نهائى لطرحه فى السينمات.