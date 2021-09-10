"الحمد لله في السراء والضراء".. ويزو توجه رسالة غامضة عن "الإبتلاء"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

وجهت الفنانة دينا محسن "ويزو"، رسالة غامضة عن "الإبتلاء".

وكتبت ويزو، عبر حسابها على إنستجرام: "اضحك فرفش.. انبسط ما تزعلش نفسك دلعها وفرحها، وخليها تزعل على حاجة تستاهل بجد إنها تزعل فيها مع إن أنا شايفة إن ربنا كاتبلنا كل اللي هنشوفه وبنشوفه وشوفناه في حياتنا".

وتابعت: "أكيد ربنا عز وجل أحن علينا من أي حد، ومش هيبتلي البني آدم إلا إذا كان عارف إن البني آدم قد هذا البلاء، وكمان ربنا بيساعده إنه يقدر يتكيف مع هذا البلاء حتى أن يُرفع هذا البلاء عنه".

وأَضافت: "أكيد ربنا لما يبتلي إنسان يبقى بيحبه أو عايزه يفتكره فيستغفره، ويطلب رحمته ويعفو عنه.. الحمد لله في السراء والضراء، الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه".

جدير بالذكر أن آخر أعمال ويزو مشاركتها في مسلسل "فارس بلا جواز" الذي عُرض في دراما رمضان 2021، وخاض بطولته مصطفى قمر وطارق عبدالعزيز وطارق الإبياري وسليمان عيد وآخرين، ومن تأليف فداء الشندويلي، ومن إخراج معتز حسام.