نديم نور يستعد لطرح "بتدلع" باللهجة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يعود المطرب الأردني نديم نور للساحة الغنائية بعد غياب 6 سنوات، مُعلنا عن اشتياقه لمقابلة جمهوره، وتقديم أغاني متنوعة يتمنى أن تنال إعجابهم.

وأكد نديم في بيان صحفي أن اختلافا كبيرا طرًا على الساحة الغنائية الفترة التي غابها، وأن ذوق الجمهور أيضا اختلف بشكل كبير، وظهرت ألوانا غنائية جديدة، لافتًا أن فترة غيابه كمطرب تواجد خلالها كملحن، وهو ما جعله على علم بشكل السوق الغنائي.

ويعمل نديم حاليا على التحضير لمجموعة من الأغاني التي يقدمها بلهجات مختلفة، منها المصرية واللبنانية والخليجية والمغربية كي يعود بقوة إلى جمهوره في مختلف دول العالم العربي.

وأشار إلى أنه من المقرر أن يطرح الأغاني بشكل منفرد على طريقة الـ"السنجل" والتي تعتبر ضمن أغاني ألبومه الغنائي الجديد الذي يعمل حاليا على استكمال تحضيراته واختيار باقي الأغاني الخاصة به.

وكشف عن أسماء الأغاني وصناع الموسيقى الذي يتعاون معهم، مشيرا إلى أن أغنية "بتدلع" من المقرر أن تكون أولى الأغاني التي ستُطرح خلال شهر أكتوبر المقبل وستكون باللهجة المصرية، والتي تعاون فيها مع الشاعر الغنائي عاصم حسين والموزع الموسيقي ناصر الأسعد، ومن المقرر طرحها على طريقة الفيديو .

تابع أنه سيطرح أغنية "وقت المغيب" وهي أغنية ذات طابع درامي، ومن كلمات عاصم حسين، وتوزيع موسيقى عمر الصباغ، وأغنية "لك هيب" تعاون فيها مع الشاعر الغنائي عاصم حسين، والموزع الموسيقي إيهاب فاروق وهي أغنية باللهجة الخليجية وتطرح على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الزمن فنان" من كلمات عاصم حسين، وتوزيع محمد شفيق.

كما يستعد نديم نور لطرح أغنية باللهجة اللبنانية وتحمل اسم "اعتراف" من كلمات وألحان ماجد ترمس وتوزيع موسيقي عمر الصباغ.

وكانت أخر ألبومات المطرب نديم نور ألبوم "ليلة غرام" والذي تعاون في تصويره مع المخرج طارق العريان، وضم 8 أغاني، وهي: "دلوقتي، ليلة غرام، استاهل، من الوقت للتاني، خبت عليا، وكام يوم، سلطان الغرام، أخيرا حساس".