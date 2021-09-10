صور| نقل مطرب المهرجانات حودة بندق للمستشفى بعد تعرضه لحادث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تعرض مطرب المهرجانات حودة بندق، مساء الخميس، لحادث سير مروع نُقل على إثره لأحد المستشفيات لتلقي العلاج.

ووقع الحادث، أثناء قيادته سيارته الشخصية على الطريق الدائري، متوجهًا لإحياء حفل زفاف بمنطقة بنها بمحافظة القليوبية.

تم نقله لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج بعد إصابته بعدد من الكدمات والجروح والخدوش في الوجه.

جدير بالذكر أن حودة بندق يشارك المطربة نعوم، في غناء الأغنية الرسمية لفيلم "30 مارس" التي تحمل اسم "طريقي خوف"، وهي من كلمات أحمد الجوكر، وألحان حودة بندق، ومن توزيع عمرو الخضري.