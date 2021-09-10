شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد ومصطفى حجاج "ديو كوميدى" فى كليب أغنية "ع الدوغرى".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد سعد، برومو كليب أغنية "ع الدوغرى" التى تجمعه مع الفنان مصطفى حجاج، والمقرر طرحها كاملة فى وقت لاحق، ونشر سعد، برومو الأغنية عبر حسابه على إنستجرام، حيث ظهرا سويا بشكل كوميدى.

وتألق النجم أحمد سعد فى حفله الغنائى على خشبة المسرح الرومانى بمارينا ضمن حفلات الصيف، وشارك سعد جمهوره ومتابعيه مجموعة صور من الحفل الذى أحياه منذ عدة أيام، وعلق على الصور عبر حسابه بموقع "انستجرام"، قائلا: "الحمد لله كانت حفلة جميلة بحضوركم".

واحتفل مؤخرا أحمد سعد بعقد قرانه على مصممة الأزياء علياء بسبيونى، فى أحد الفنادق فى جو عائلي، وسيطرت حالة من السعادة على العروسين، ومن المقرر الإعلان عن موعد حفل الزفاف خلال الشهر الحالى.

من ناحية أخري حقق أحمد سعد من خلال الأغنية الدعائية لفيلم "200 جنيه" نجاحا متميزا بعدما حققت مليون مشاهدة على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات عبد الله حسن، وألحان إسلام معز، وتوزيع عمرو صلاح، ويعرض الفيلم فى السينمات حاليا، وهو من بطولة أحمد السقا وهانى رمزى وإسعاد يونس ونيللى كريم وأحمد رزق ومحمود حافظ وآخرون، إخراج محمد أمين.