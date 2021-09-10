شكرا لقرائتكم خبر عن درة تحصد جائزة التميز عن دورها فى مسلسل "بين السما والأرض" من دير جيست والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة التونسية درة، عن حصدها جائزة التميز عن دورها في مسلسل "بين السما والأرض" من مجلة دير جيست لعام 2021، والتي ستقام فعاليات الحفل غدا الجمعة بإحدى فنادق التجمع الخامس.





واحتفلت النجمة درة بتصدر حكاية "غالية" ضمن حكايات مسلسل "زى القمر"، تريند تويتر بعد ان حققت نجاحا كبيرا، حيث نشرت صورة من قائمة الأكثر تداولا عبر الموقع، تكشف تواجد اسم المسلسل فى الصدارة، وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة علي حسابها بموقع "انستجرام".

حكاية "غالية" إحدى حكايات مسلسل "زى القمر" بطولة الفنانة التونسية "درة"، وهى حكاية مكونة من 5 حلقات، وتناقش بطلة العمل قضية "الزواج عن بُعد" حيث يتناول المسلسل قصة "عريس" تقدم للزواج من فتاة عبر الإنترنت، طلبها للزواج لمجرد أن ما بينهم مجرد رسايل وفيديو كولز، ولا يوجد أي مشاعر أو أحاسيس بينهما ، خاصة أنه يعمل في إحدى البلاد خارج مصر، ولم يقدر على العودة لمصر للزواج منها .

وخلال الأحداث يتضح أن هناك صديق للعريس، سعى جاهداً لمساعدة صديقه لاتمام تلك الزيجة، حتى وصل الأمر أنه أصبح وكيل صديقه وشاهدا في كل شيء، واختار مع تلك العروس الشبكة وخلافه، مما جعل بطلة العمل تقع فى "حيرة " شديدة خاصة أنها لاحظت أن صديق زوجها يشاركها فى كل شئ، وهو ما جعل الأمر أكثر سخونة، وأوضحت الحلقات التى عرضت أن الزوجة تهتم بالمشاعر والاهتمام والقرب العقلى فى فكرة الزواج، وليس الزواج عبر الانترنت ووسائل الاتصال.

حكاية غالية من تأليف أحمد حسني وأحمد فرغلي وإنتاج سينرجي ومها سليم، ويشارك درة بطولتها كل من صلاح عبد الله وفرح يوسف ومراد مكرم، وإخراج شيرين عادل.