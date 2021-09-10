شكرا لقرائتكم خبر عن إسعاد يونس تنفى ارتداء باروكة.. وأمير كرارة "يشد شعرها" فى "سهرانين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الجزء الثاني من لقاء الفنانة إسعاد يونس في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، العديد من المواقف الطريفة بين مقدم البرنامج وضيفة الحلقة.

نفت الفنانة خلال اللقاء ما يتردد حول ارتدائها "باروكة"، مؤكدة أنه شعرها الحقيقي، بل تطلب من "أمير" أن يقوم بشد شعرها بنفسه حتى يتأكد من ذلك، فيقوم بالأمر بالفعل، في موقف طريف وسط تفاعل الجمهور في الاستوديو.

على صعيد آخر، روت إسعاد يونس تجربتها مع التخسيس، بعدما وصل وزنها إلى 86 كيلو جراما، موضحة أنها كانت تحب الأكل بشدة، مما تسبب في زيادة وزنها، لدرجة أنها خلال تقديم برنامجها كانت تضع "مخدة" أمامها لإخفاء "الكرش"، على حد تعبيرها، قائلة: "كنت بحطها الأول عشان أحسس الضيف إننا قاعدين على راحتنا، بس في الحقيقة أنا كنت عايزة اداري الكرش".

تابعت: "بعد كده جالي دكتور للبيت وفحصني وعملي تحاليل وكل حاجة.. وعمل لي نظام أكل وجلسات عشان لما أخس ميحصلش ترهلات والحاجات دي.. لحد ما وصلت إني النهاردة ممكن أقعد قدام وليمة كاملة وأبقى مش عايزة، ومليش نفس آكل، ممكن أدوق بس.. تحولت إلى كائن لا يمكن تشتريني بأكلة مهما حصل".