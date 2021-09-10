شكرا لقرائتكم خبر عن طارق لطفى يظهر سجينًا داحل أحد المعتقلات فى مسلسل "ليلة السقوط" .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النجم طارق لطفى لـ"الخليج 365"، إنه مازال يصور دوره في مسلسل "ليلة السقوط"، الذى يشارك فيه عدد من الفنانين المصريين والعرب، مشيراً إلى أنه يصور حالياً في كردستان، لافتاً إلى أنه سينتهى من تصوير دوره في 20 سبتمبر الجارى .

المسلسل من تـأليف مجدى صابر، وإخراج ناجى طعمه، ويشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم صبا مبارك، كنده حنا، باسم ياخور، أحمد صيام، وعدد كبير من الفنانين السوريين والعراقيين.



طارق لطفى فى ليلة السقوط

وظهر لطفى بشكل مميز خلال الصور التي تداولها عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا، حيث ظهر سجيناً في أحد المعتقلات، مما يعطى انطباعاً عن الشخصية التي يقدمها لطفى خلال أحداث المسلسل، الذى يضم حقبة تاريخية معاصرة .

يشار إلى أن طارق لطفى، قدم العام الماضى مسلسل "القاهرة كابول" وعرض في شهر رمضان الماضى، وشارك في بطولة المسلسل خالد الصاوى، فتحى عبد الوهاب، نبيل الحلفاوى، حنان مطاوع، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام على، انتاج سينرجى .



طارق لطفى سجينا