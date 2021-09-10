شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى بكر عن زواجه من "هندية": أنا عندى بنت وعايز أربيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إحدى حلقات برنامجها، تلقت المذيعة "هندية" اتصالا هاتفيا عن سبب عدم ظهور حلمي بكر، فى برنامج اكتشاف المواهب الذى تقدمه، قائلا: "أنا سمعت كلام أنكم اطلقتوا، هل ده صحيح"، لترد عليه بإجابة غريبة قائلة: "أنا متجوزة حلمى بكر فنيًا"، وفسر عدد من المتابعين إجابتها على أنها إعلان غير مباشر للزواج من الملحن حلمى بكر.

من جانبه، أوضح حلمى بكر فى تصريح لـ"الخليج 365" حقيقة زواجه من "هندية" نافيًا تلك الأقاويل، قائلا: "جواز إيه.. أنا عندى بنت وعايز أربيها" .

وفسر بكر أسباب غيابه عن تلك الحلقة كاشفا أنه كان يشارك فى مهرجان اتحاد الإذاعات العربية فى تونس رئيسًا للجنة التحكيم، موجها اللوم لـ"هندية" بسبب إجابتها على المتصل، قائلا: "مش عارفة ترد".

كان الملحن حلمى بكر، قد انتقد أغانى المهرجانات ومطربيها، واصفا ذلك النوع من الأغانى بتعاطى غناء وليس استمتاعا.