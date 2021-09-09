بالصور| إسعاد يونس تنفي ارتداء "باروكة".. وأمير كرارة يشد شعرها في "سهرانين"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد الجزء الثاني من لقاء الفنانة إسعاد يونس في برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، اليوم الخميس، العديد من المواقف الطريفة بين مقدم البرنامج وضيفة الحلقة.

نفت الفنانة خلال اللقاء ما يتردد حول ارتدائها "باروكة"، مؤكدة أنه شعرها الحقيقي، وطلبت من أمير حتى يتأكد أن يقوم بـ"شد" شعرها بنفسه.

على صعيد آخر، روت إسعاد يونس تجربتها مع إنقاص الوزن، بعدما وصل وزنها إلى 86 كيلو جرام، موضحة أنها كانت تحب الأكل بشدة، مما تسبب في زيادة وزنها، لدرجة أنها خلال تقديم برنامجها كانت تضع "مخدة" أمامها لإخفاء "الكرش"، على حد تعبيرها، قائلة: "كنت بحطها الأول عشان أحسس الضيف إننا قاعدين على راحتنا، بس في الحقيقة أنا كنت عايزة اداري الكرش".

تابعت: "بعد كده جالي دكتور للبيت وفحصني وعملي تحاليل وكل حاجة.. وعمل لي نظام أكل وجلسات عشان لما أخس ميحصلش ترهلات والحاجات دي.. لحد ما وصلت إني النهاردة ممكن أقعد قدام وليمة كاملة وابقى مش عايزة، ومليش نفس آكل، ممكن أدوق بس.. تحولت إلى كائن لا يمكن تشتريني بأكلة مهما حصل".

إسعاد يونس تشارك في بطولة فيلم "200 جنيه" بعد غياب دام سنوات عن السينما، تأليف أحمد عبدالله، إخراج محمد أمين، بطولة أحمد السقا، أحمد السعدني، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، خالد الصاوي، دينا فؤاد، مي سليم، ليلى علوي، محمود حافظ، ملك قورة، ومجموعة كبيرة من الفنانين.