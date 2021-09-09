"30 مارس" يحقق 120 ألف جنيه في يومه الأول بـ"السينمات"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الأربعاء 8 سبتمبر، فيلم "30 مارس" بطولة الفنان أحمد الفيشاوي، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ 120 ألفًا و878 جنيهًا.

فيلم 30 مارس إنتاج شركة دانا للإنتاج والتوزيع السينمائي، والتي يتولى إدارتها راني مسحال، ويجمع العديد من النجوم، ومن بينهم: أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح، خالد الصاوي، صبري فواز، محمد جمعة، ندا موسى، تأليف حميد مدني وإخراج أحمد خالد موسى.