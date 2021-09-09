تركي آل الشيخ ينشر فيديو تخيلي لـ"ونتر وندرلاند".. ويعلق:"زادت مساحته 40%"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، عن جديد موسم الرياض والمنطقة الثالثة بعنوان "ونتر وندرلاند".

ونشر آل الشيخ، فيديو عبر حسابه على تويتر، وعلق: "الزون الثالث في موسم الرياض (ونتر وندرلاند) هذه السنة زادت مساحته 40% وزاد عدد الألعاب إلى 60 لعبة بدل من 42، وأضفنا منطقة أطفال وأكثر من 50 لعبة تحدي وأطول سكاي لوب متنقل في العالم".

وكان المستشار تركي آل الشيخ، أعلن في وقت سابق عن المجمع التجاري "بوليفارد الرياض"، في قلب العاصمة السعودية، والذي يحتوي على مطاعم للعائلات وحدائق ومسطحات مائية.

وقال تركي آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر": "بتخطيطك ودعمك وتوجيهاتك سيدي صاحب الرؤية والقائد الملهم حفظك الله وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة.. وضعت ثقتك في الشباب والشابات من الوطن البوليڤارد من موسم الرياض وهي منطقة من ١٤ منطقة مختلفة في أنحاء العاصمة الغالية.. عشان بس تتخيلوا أكثر".

كما أعلن أيضا عن جديد موسم الرياض ومنطقة Combat Field، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "بدعم وتخطيط سمو سيدي حفظه الله وبالتعاون مع جهات عدة مشكورة.. المنطقة الثانية بموسم الرياض باسم Combat Field .. حيث ستعيش تجربة الحروب والقتال عبر العصور من السيوف والسهام إلى الدرونز.. عشان تتخيل أكثر، موسم الرياض".