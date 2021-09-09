"حتى شفايفك متغاظين منها".. تعليقات جمهور محمد رمضان على جدل "تكبير شفتيه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تفاعل عدد من جمهور الفنان محمد رمضان مع رده عما أثير من جدل خلال الساعات الماضية، حول خضوعه لإجراء عملية تجميل لتكبير شفتيه.

وجاءت تعليقات الجمهور، عبر إنستجرام، كالتالي: "حتى شفايفك متغاظين منها"، "فنان بالرد أقسم بالله"، "يا ربي وكان في شنب"، "حتى وأنت صغير عامل نمبر١ بإيدك"، "أسطورة"، "كدة كدة أنت جامد، ومش محتاج عمليات تجميل"، "ملك الشفايف".

وكان الفنان محمد رمضان، كشف حقيقة إجرائه عملية تجميل لتكبير شفتيه، ونشر صورة له من الصغر، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل.. رداً على الأخبار الكاذبة".

جاء ذلك بعد تأكيد عدد من متابعيه عقب طرحه أحدث صور له عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، خضوعه إلى حقن التجميل وإجراء عملية تجميل لتكبير شفتيه، وهو ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية.

على جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان، مسلسل "موسى" الذي عُرض في دراما رمضان 2021 ، وشارك ببطولته سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، هبة مجدي، ومن إخراج محمد سلامة.