شكرا لقرائتكم خبر عن "الكيت كات".. 30 عامُا على عرض رائعة محمود عبد العزيز الخالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واحد من الأيقونات السينمائية على مدار تاريخ السينما المصرية، والذى لايزال يرسم البهجة على وجوه الجمهور المصرى والعربى، هو فيلم "الكيت كات" رائعة النجم الراحل محمود عبد العزيز، الذي جسد فيه واحد من أشهر شخصياته، شخصية الشيخ حسنى، ليترك بها بصمة فى قلوب كل عشاق الفن، ويظهر مدي موهبته وإبداعه وإتقانه لأداء شخصياته وإخلاصه لفنه.

وتمر اليوم الذكرى الـ30 على العرض الأول لفيلم "الكيت كات" للنجم الكبير محمود عبد العزيز، وإخراج داوود عبد السيد، حيث استقبلته دور العرض السينمائى للمرة الأولى فى 9 سبتمبر عام 1991.



فيلم الكيت كات

فيلم "الكيت كات"، من إخراج وتأليف داوود عبد السيد، وإنتاج حسين القلا، ومن بطولة محمود عبد العزيز، وأمينة رزق، وشريف منير، وعايدة رياض، ونجاح الموجي، وعلي حسنين، قصة الفيلم من وحي رواية "مالك الحزين" للروائي إبراهيم أصلان.

وتدور أحداث الفيلم بحوارى الكيت كات، حيث يعيش الشيخ حسني (محمود عبد العزيز) مع امه (أمينة رزق) وابنه يوسف (شريف منير) ورغم فقده لبصره ولعمله ولزوجته، إلا أنه لم يفقد الأمل ولم يسلم بأنه أعمى، فهو يستغل دكانًا بالمنزل الذي تركه له والده ليدخن فيه الحشيش مع اصحابه ويغني لهم على العود بعد أن فشل بدراسته الأزهرية وفشل ان يصبح منشدًا، وباع البيت لتاجر المخدرات الهرم (نجاح الموجي) مقابل راتب يومي من الحشيش، بالإضافة إلي ابنه الذي لا يجد وظيفة عقب تخرجه من الجامعة، كما يفشل في العثور على عقد عمل بالخارج ويحاول الهجرة إلى الخارج، ويدخل في علاقة مع جارته الشابة المكبوتة جنسيًا فاطمة، وتتداخل حكاياتهم مع الحكايات الخفية للحي.



فيلم الكيت كات1

فيلم الكيت كات2

فيلم الكيت كات حكاية بسيطة شعبية صاغها بعبقرية داوود عبد السيد استنادا على رواية المبدع إبراهيم أصلان، ورغم بساطتها لكنها ككل أفلام "داوود" تحمل نكهة فلسفية عميقة، فهو يتحدث عن العجز، الحلم، الحياة والموت، إرادة التغيير، إرادة الحياة، من خلال صورة سهلة يفهمها الجمهور.

يحمل الفيلم مجموعة من الرسائل المهمة، ولكنها بسيطة فى نفس الوقت، قد يراها البعض سياسية، وكثيرون رأوها اجتماعية بحتة، تعبر عن حال المجتمع المصرى، آنذاك، ولكن مما لا شك فيه، هو رصد عبد السيد لحالة العبث الموجودة فى مجتمعنا، التى قد تصل بنا إلى اللامعقول، تتجسد بوضوع فى مشاهد للشيخ حسنى، ولكن أبرزها طريقة قيادة الشيخ حسنى لـ"الفسبة" الجديدة، فى المنطقة.

وحظي فيلم "الكيت كات" باهتمام نقدي وجماهيري فاق كل تصور، حيث استمر عرضه الجماهيري أكثر من عشرين أسبوعًا، هذا بالإضافة إلى الاحتفاء والقدير النقدي في الصحافة والمهرجانات، إذ يقدم الفيلم رسالة حقيقة ويشير إلى أن العمى ليس عمى البصر ولكن عمى البصيرة، كما يحتل الفيلم المركز رقم 24 فى قائمة أفضل 100 فيلم فى ذاكرة السينما المصرية حسب إستفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائى بالأسكندرية من 1896 حتي 1996، وكان الإختيار بداية من عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم مصرى (ليلي 1927) وحتى عام 1996، وحصل فيلم "الكيت كات" على الجائزة الذهبية لأحسن فيلم من مهرجان دمشق السينمائى الدولى عام 1991.