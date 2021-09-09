شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "30 مارس" يحقق 120 ألف جنيه فى أول ليلة عرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "30 مارس" إيرادات بلغت 120 ألف جنيه فى أول ليلة عرض، أمس الأربعاء، بطولة أحمد الفيشاوي، دينا الشربيني، أسماء أبواليزيد، خالد الصاوي، صبرى فواز، أحمد خالد صالح، محمد جمعة، ندا موسى ومحمد شاهين، محمد على رزق، بجانب عدد كبير من ضيوف الشرف منهم نيللى كريم إنجى المقدم، ووليد فواز ومن تأليف حميد المدني، إخراج أحمد خالد موسى.

وأعلنت الجهة المنتجة إلغاء العرض الخاص للعمل، والذى كان مقررا إقامته اليوم الخميس بأحد المولات الكبرى، وقالت الجهة المنتجة فى بيان صحفى لها الأربعاء إن سبب إلغاء العرض الخاص بشكل نهائى هى ظروف قهرية تعرضت لها أسرة منتج فيلم "30 مارس".

‎تدور قصة الفيلم فى إطار من السيكو دراما تدور أحداثه حول بطل لديه مرض نفسى ما، يتم اتهامه فى جريمة ما حدثت يوم 30 مارس، مما يجعله فى رحلة لإثبات براءته، وذلك فى إطار من الإثارة والتشويق.

يذكر أن بطل الفيلم أحمد الفيشاوى ينتظر عرض فيلمه الجديد "ريتسا" خلال الفترة المقبلة، حيث إن العمل مرشح للعرض فى مهرجان القاهرة السينمائى، والعمل تأليف معتز فتيحة، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك فى بطولته محمود حميدة، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى ومريم الخشت ونور إيهاب وعائشة بن أحمد.