شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى عن مسلسلها الجديد "أجازة مفتوحة" مع شريف منير: أوعدكم هاتنبسطوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روجت النجمة لقاء الخميسى، لمسلسلها الجديد "أجازة مفتوحة" الذى يجمعها مع النجم شريف منير، والمقرر عرض أولى حلقاته بعد غد السبت 11 سبتمبر، مشيدة بجميع أفراد فريق العمل، واعدة جمهورها والمتفرجين أن المسلسل سوف ينال إعجابهم.



مسلسل أجازة مفتوحة

ونشرت لقاء، صورة البوستر الدعائى للمسلسل، عبر حسابها على انستجرام، صحبتها بتعليق: "أقول كلمة حق، ومش عشان أنا فرد من جمع كبير من النجوم ورا الكاميرا قبل اللى قدام الكاميرا، لكن أنا ساعات ببقى جمهور برده وأنا فى اللوكيشن بتفرج على لذاذة وخفة دم وتلقائية وحضور الأستاذ شريف منير، نعمة كبيرة من ربنا فعلا أهداها ليه".





وأضافت لقاء: "وطبعا معانا نجوم كبار أوى، ست الكل سميحة أيوب والأستاذ سامى مغاورى، والأساتذة اللذاذ هشام إسماعيل ومراد مكرم والقمر والطعامة دنيا ماهر والقمراية ملك قورة، وحب القلب نور محمود وشبابنا الجميل محمد العمروسى ومؤمن نور، والأستاذ حبيب قلبى صبرى عبد المنعم وألذ الناس كريم أبو زيد، والثمرات هدى مجد وصبا الرافعى وألفت عمر وسمر محمد متولى، وولادى حبايبى يوسف حسن ورانيا وأحمد خالد والنجوم اللى ورا الكاميرا، اللى من غيرهم ماكانش الهنا ظهر بجماله، وعلى راسهم المخرج الجميل الموهوب محمد حماقى، إجازة مفتوحة.. أوعدكم هاتنبسطوا".

مسلسل "أجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، لقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، نورمحمود، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، هشام إسماعيل، هدى مجد، صبا الرافعى، ألفت عمر، محمد العمروسى، أحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، من تأليف أحمد محمود أبو زيد.