شكرا لقرائتكم خبر عن عرض حكاية "بالورقة والقلم" لـ يسرا اللوزى بدءا من 18 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ عرض حكاية "بالورقة والقلم" ثانى حكايات الموسم الثانى من مسلسل "إلا أنا" ابتداء من السبت 18 سبتمبر على قنوات dmc و dmc دراما وعلى منصة Watchit ، من بطولة يسرا اللوزى.

وتتعرض يسرا اللوزى خلال الحكاية إلى الابتزاز من قبل على الطيب الذى يشارك فى البطولة بجانب عماد رشاد، نور محمد، حسام الجندى، لاشينة لاشين، عبد الله أشرف، صلاح الدالى، ياسمين سمير، رشاد رشدى، ريهام الشنوانى، ياسر الرفاعى، فكرة يسرى الفخرانى، سيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى، إخراج محمد بكير ومن المقرر عرضها على شاشة DMC .

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة DMC العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائمًا في المجتمع المصرى.

من ناحية أخرى تشارك يسرا اللوزى فى فيلم "ليلة العيد"، ويضم نخبة من النجوم منهم الفنانة الكبيرة يسرا وسميحة أيوب، ريهام عبدالعفور، سيد رجب، عبير صبرى، هنادى مهنى، محمد لطفى، نهى صالح، مايان السيد، عارفة عبد الرسول.