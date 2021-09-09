الأمير هاري ينضم إلى عائلته لمشاركة ذكريات دوق إدنبرة في فيلم وثائقي جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: من المقرر أن يظهر الأمير “هاري” إلى جانب أعضاء آخرين من العائلة المالكة، بمن في ذلك مع والده الأمير “تشارلز” وشقيقه الأمير “ويليام” لمشاركة ذكريات دوق إدنبرة وتبادل الأفكار والتأملات الشخصية حوله في فيلم وثائقي جديد تبثه هيئة الإذاعة البريطانية BBC في وقت لاحق من هذا الشهر.

سيعرض الفيلم- الذي من المقرر بثه يوم الأربعاء 22 سبتمبر في تمام الساعة 9 مساءً على قناة BBC1- مقابلات مع جميع أفراد العائلة المالكة، والذي سيشمل لقاء مع الملكة “إليزابيث”، أمير ويلز “تشارلز”، 72 عامًا، الأميرة “آن”، 71، دوق يورك الأمير “أندرو” 61 عامًا، إيرل ويسيكس “إدوارد” 57 عامًا.

كما سيقدم أحفاد الأمير “فيليب”، دوق كامبريدج وساسكس، الأميرتان “بياتريس” و”يوجيني”، “بيتر فيليبس” و”زارا تيندال”، ذكرياتهم الشخصية عن جدهم الراحل خلال البرنامج.

وقد ذهب صانعو الأفلام الوثائقية إلى قصر باكنغهام لمقابلة موظفي الدوق الذين خدموه لفترة طويلة والتقاط صور لمكتبه الخاص ومكتبته كما كانت خلال سبعة عقود من الخدمة العامة.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) عن الفيلم: “العائلة الملكية ستعرض ذكريات مؤثرة، والكثير من الفكاهة والعديد من الرؤى الجديدة حول شخصية وإرث هذا الرائد الملكي. كما منحت الملكة مجموعة من ذكرياتها المصورة للأمير “فيليب” ليتم تضمينها في الفيلم.

وأضافت BBC: “من خلال الوصول الخاص إلى مجموعة أفلام الملكة الخاصة، سيقدم هذا الفيلم صورة لا مثيل لها لرجل يتمتع بمكانة فريدة في التاريخ الملكي – من قبل أولئك الذين يعرفونه جيدًا”.

كان الفيلم قد صُمم في الأصل للاحتفال بمرور 100 عام على ميلاد الدوق في يونيو، ولكن توفي رفيق الأمة الأطول خدمة قبل شهرين من الذكرى المئوية لميلاده.

من المقرر أن يتضمن الفيلم مقابلات تم تصويرها قبل وبعد وفاة “فيليب”، لكنه ليس من الواضح مكان إجراء الفيلم، وما إذا كان أفراد العائلة المالكة سيظهرون على الشاشة معًا أو ما إذا تم تصوير المقابلات بشكل منفصل.