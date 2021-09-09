سوسن بدر تكشف أسرار “جحود الأبناء” في “رق الحبيب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قالت الفنانة سوسن بدر، إن حكاية “رق الحبيب” من مسلسل “ورا كل باب”، تقدم رسالة إنسانية من واقع المجتمع، عن جحود الأبناء، متمنية أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور وقت عرضها خلال الأسابيع المقبلة.

وأضافت سوسن بدر، أن الجانب الإنساني بالشخصية التي تقدمها كان سببا رئيسيا في تحمسها لتقديمها، خاصة أن العمل اجتماعي يناقش قضية جحود الأبناء على الآباء ومشاكل الميراث والطمع السائد في المجتمع.

ولفتت إلى أن دورها خلال الأحداث مركب وفيه تناقضات كبيرة، حيث تجسد خلال أحداث الحكاية دور امرأة كبيرة في السن تعاني من عقوق أبنائها الذين يضطرون إلى وضعها بدار رعاية مسنين.

وأوضحت أن لديها شروطا محددة في العمل، حيث تهمها التفاصيل ووجود توافق في التحضيرات ليخرج العمل بشكل جيد، وهو ما تعتقد أنها نجحت في تحقيقه بمعظم أعمالها.

وأشارت إلى أنها تحب التنوع في أعمالها وعدم الثبات على نوع محدد من الفن، خصوصا إذا عرضت عليها أفكار مميزة في شيء هي بعيدة عنه منذ فترة.

وتواصل سوسن بدر تصوير دورها في العمل بديكور دار المسنين حيث تجمعها المشاهد بإيمي طلعت زكريا التي تؤدى دور ابنتها بالحكاية.

وتناقش حكاية “رق الحبيب” قضية جحود الأبناء تجاه الآباء، من خلال أسرة ميسورة الحال تقوم بوضع والدتها في دار مسنين.

ويشارك في بطولة المسلسل أحمد فؤاد سليم، ومحمد نجاتي، وأيمن عزب، وعزوز عادل، وبسنت النبراوي، ومنة بدر تيسير، وبرلنتي فؤاد، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.