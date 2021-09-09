حياة الفهد تنافس في دراما رمضان 2022 بقيادة هذا المخرج

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الكويتية الكبيرة، حياة الفهد، عن دخولها رسمياً المنافسة في المائدة الدرامية الرمضانية لعام 2022، وذلك من خلال الكشف عن بعض تفاصيل العمل، والمخرج الذي يقود المسلسل وهو مناف عبدالله.

ونشرت الفهد، عبر الحساب الخاص بأخبارها الفنية عبر “إنستغرام”، صورة للمخرج مناف عبدالله، وهو يراجع سيناريو العمل، الذي لم تكشف عن اسمه بعد، ووصفته بربان السفينة الذي يقود الدفة، وأنه ابن الكويت، ومن المدرسة الخليجية.

وجاء في منشور حياة الفهد: “بسم الله وتوكلنا على الرحمن عز وجل ونبدأ بتجهيز مشوارنا الفني الرمضاني بإذن الله تعالى، ونبدأ بربان السفينة الذي سيقود الدفة من المدرسة الخليجية ابن #الكويت المخرج #مناف_عبدالله نسال الله التوفيق له في هذي المهمة #حياة_الفهد”.

وتفاعل مع الصورة المخرج مناف عبدالله، إذ دون تعليقاً على الصورة تضمن إيموجي قلوب، بينما تفاعل الفنان الكويتي شهاب جوهر مع الصورة أيضاً، تاركاً تعليقاً قال فيه: “بالتوفيق يالربع”.

من جانبه، شارك مناف عبدالله الصورة التي نشرتها حياة الفهد، عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، متمنياً أن يكون على قدر الثقة والمسؤولية الملقاة على عاتقه، وأن يقدم عملاً يليق بسيدة الشاشة الخليجية، وفق وصفه.

وكتب مناف عبدالله، قائلا: “إن شاء الله أكون على قدر الثقة وعلى قدر المسؤولية، ويكون عمل يليق بسيدة الشاشة الخليجية، ويليق بالجمهور الكريم.. الله الموفق القادم أجمل”.

وشاركت حياة الفهد في المائدة الرمضانية الدرامية في الموسم الماضي، من خلال مسلسل “مارغريت”، وبرفقتها مجموعة من النجوم والفنانين، أبرزهم: حسن البلام، سعاد علي، نور العراقية، حمد العُماني، بشار الشطبي، هبة الدري، ليالي دهراب، خالد الشاعر، ونواف النجم، وهو من تأليف علي ومحمد شمس، وإخراج باسل الخطيب، وإنتاج مؤسسة الفهد للإنتاج الفني.

ولعبت حياة الفهد شخصية سيدة أرستقراطية من أصول عربية وبريطانية، فيما ركز المسلسل على التقارب بين الثقافتين العربية والبريطانية، من خلال شخصية السيدة الصارمة التي مزجت التقاليد الغربية بالعربية، لتواجه من خلالها عدداً من الصراعات التي يضمها هذا العمل.