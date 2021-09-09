دانيال كريغ يعترف: جيمس بوند يحاصرني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعترف الممثل البريطاني، دانيال كريغ، بأنه شعر بأنه تحت الحصار بدنياً وفكرياً، خلال محاولته التعامل مع الشهرة التي حققها حول العالم، بعد أدائه دور العميل الشهير جيمس بوند، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وكان كريغ قد خلف الممثل بيرس بروسنان، في دور العميل جيمس بوند، عندما ظهر لأول مرة في فيلم” كازينو رويال” عام 2005.

وأكد كريغ، في فيلم وثائقي يحمل عنوان “بيينج جيمس بوند”، أنه لم يكن مستعداً لهذه الدرجة من التدقيق عندما قبل القيام بالدور، وقال: لقد تأثرت حياتي الشخصية بعد أن أصبحت مشهوراً فجأة، اعتدت أن أغلق الغرفة على نفسي وأغلق الستائر. لقد كنت تحت حصار بدني وفكري”.

وتابع قائلاً: “لم تعجبني الدرجة التي حققتها من شهرة، لكن الممثل هيو جاكمان ساعدني في التعامل مع هذا الأمر، وأنا أقدر له ذلك”.

يشار إلى أن كريغ قد انتهى من تصوير آخر أفلامه، ضمن سلسلة أفلام جيمس بوند، والذي يحمل عنوان “نو تايم تو داي”.

وقال في وداعه لفريق العمل: “أنا فخور بكل فيلم شاركت فيه من سلسلة أفلام جيمس بوند، ترك هذا الدور ليس بالأمر السهل”. وأضاف: “لقد كنت محظوظاً للغاية لتحقيق ذلك”.

وحقق النجم نجاحاً ساحقاً طوال السنوات الماضية، منذ مشاركته في تصوير أفلام “جيمس بوند” الشهيرة، لكن رغم ذلك قرر كريغ أن يكون هذا الجزء هو الأخير له في تصوير هذه السلسلة.

وكان عرض الجزء الأخير من سلسلة أفلام “جيمس بوند” تأجل أكثر من مرة، بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.

ويشارك كريغ البطولة: الممثلة الكوبية الشهيرة، آنا دي أرماس، الحبيبة السابقة للممثل الأميركي بن أفليك، وأيضاً الممثل من أصول مصرية رامي مالك.