عيسى المرزوق يعلق بعد استقبال مولوده الأول.. وأطلق عليه هذا الاسم

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رزق الفنان الكويتي، عيسى المرزوق، بمولود جديد من زوجته هديل الأنصاري، شقيقة مدونة الموضة وخبيرة التجميل السعودية، فاطمة الأنصاري، والفاشينيستا السعودية أمل الأنصاري.

وشارك المرزوق جمهوره، المتابع لحسابه في تطبيق “سناب شات”، مجموعة من الصور التي وثق من خلالها لحظات الانتظار لاستقبال المولود، ناشراً صورة لقسم حديثي الولادة، الذي وجدت فيه زوجته وعلق: “يا رحمن يا رحيم يا مسهل الأمور سهل أمرنا وأمر كل مسلم”.

وما هي إلا ساعات قليلة، ونشر المرزوق صورة ليد طفله وهو يداعبه مدوناً: “الحمد لله رب العالمين”، ثم كشف عن إطلاق اسم “عبدالله” على ابنه، الذي يعد الطفل الثاني له بعد مولودته “ريما”.

ونشر المرزوق صوراً عبر حسابه في “إنستغرام”، معبراً من خلالها عن سعادته باستقبال مولود جديد له، فعلق: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائماً وأبدا.. رزقني الله بمولود سميته (عبدالله)”.

يذكر أن عيسى المرزوق تزوج هديل الأنصاري، في حفل زفاف كبير، في أبريل من عام 2019.