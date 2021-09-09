من دون يسرا.. السبكي يجمع صناع فيلم “صاحب المقام” في فيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن المنتج المصري، أحمد السبكي، عن انطلاق دوران عجلة تصوير فيلمه السينمائي الجديد، الذي وضع له اسماً مؤقتاً بعنوان “الملحد”، مضيفاً أنه جمع فيه صناع ونجوم فيلمه “صاحب المقام”.

ووفق الأسماء التي ذكرها السبكي، في المنشور الذي دونه عبر حسابه في موقع “إنستغرام”، فإن النجمة يسرا بطلة فيلم “صاحب المقام” لن تكون بين نجوم العمل، كما أن من ذكرهم يوضح أن صناعه هم من يشاركون في العمل الجديد.

وكتب أحمد السبكي، قائلاً: “انطلاق تصوير فيلم #الملحد (اسم مؤقت) (من صناع فيلم صاحب المقام) إنتاج: السبكي فيلم للإنتاج الفني والتوزيع (أحمد السبكي)، تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: محمد العدل، وبطولة النجوم: (أحمد حاتم – حسين فهمي – محمود حميدة – شيرين رضا – صابرين – نجلاء بدر – تارا عماد – مصطفى درويش – احمد السلكاوي)”.

واعترض عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي والمتابعين لحساب أحمد السبكي على اسم الفيلم، رغم ذكره أن الاسم مؤقت، ما يشير إلى تغييره إذ ربما يحدث اعتراض من جانب الجهات المانحة لتصاريح الأفلام.

وذكر متابعون أنهم متحمسون للفيلم، لاسيما أنه جمع صناع “صاحب المقام”، مؤكدين أنه لو كان بذات قيمته سيكون فيلماً جيداً، معلنين انتظارهم له، بينما زادت وتيرة الاعتراض على الاسم، مطالبين بتغييره، وبدأ فريق آخر في تهنئة صناع العمل بالفيلم.

يذكر أن فيلم “صاحب المقام” جرى عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية، بعد تأجيل أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا حينها، ليكون أول فيلم جماهيري يعرض بتلك الطريقة، وشارك في بطولته يسرا، آسر ياسين، أمينة خليل، بيومي فؤاد، وغيرهم، وعدد كبير من ضيوف الشرف.