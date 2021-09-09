شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى صورة من طفولته: شفايفى كانت أكبر منى والصعايدة مابيعملوش تجميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد رمضان، عن صورة له خلال فترة طفولته، مستشهدا بها للتأكيد على عدم إجرائه لأى جراحات تجميلية فى حياته، قائلا: "الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل".



محمد رمضان فى طفولته

ونشر رمضان، الصورة عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "وأنا صغير شفايفى كانت أكبر منى.. الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل، رداً على الأخبار الكاذبة".





من ناحية أخرى، استأنف مؤخرا الفنان محمد رمضان، على الحكم الصادر ضده بإلزامه بدفع مبلغ 12.5 مليون جنيه لإحدى شركات الإنتاج الفنى، بسبب فسخ تعاقد أحد الأفلام مع الشركة، وتم تحديد جلسة 25 أكتوبر المقبل؛ لنظر الاستئناف المقدم من جانبه.

وكانت محكمة شمال الجيزة الابتدائية ألزمت الفنان محمد رمضان بدفع مبلغ 12 مليون و500 ألف جنيه؛ لإحدى شركات الإنتاج الفني؛ لعدم التزامه بالعقد الموقع مع الشركة لأداء بطولة أحد أفلامها.

جدير بالذكر أن المحكمة ألزمت محمد رمضان بأن يؤدى للشركة مبلغ 500 ألف جنيه دفعة مقدم العقد وفوائده، كما ألزمته بدفع 12 مليون جنيه أخرى على سبيل التعويض الاتفاقى المنصوص عليه بعقد الاتفاق سند التداعى.