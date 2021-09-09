شكرا لقرائتكم خبر عن حماقى يطرح ألبوم "يا فاتنى" كاملا 6 أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد حماقي، طرح ألبومه الغنائي الجديد "يا فاتني" كاملًا عبر قناته بموقع «يوتيوب» في السادس من شهر أكتوبر المقبل.

كان حماقى، قد أحيا السبت الماضى حفلاً غنائيًا بإحدى القرى السياحية بالساحل الشمالى، وهو الحفل الثالث له هناك، وقدم حماقى خلال الحفل أغنيات ألبومه الجديد التي تفاعل معها جمهوره .

وطرح النجم محمد حماقى خامس أغانى ألبومه الجديد "يا فاتنى" على يوتيوب وكل منصات الموسيقى، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع توما.وتصدر مؤخرا النجم محمد حماقى، تريند يوتيوب بأغنيتى "لو هتسيب" و"عرض مستمر"، حيث حققت الأغنيتان مشاهدة كبيرة على اليوتيوب.

ومن أبرز الأسماء التى يتعاون معها حماقى فى ألبومه الجديد، من الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، أما الملحنون فيتعاون مع كل من عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، أما الموزعون فيتعاون مع كل من تميم و توما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل‪.