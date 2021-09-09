شكرا لقرائتكم خبر عن شيماء الشايب تطرح "مسا النور والهنا" لـ وردة الجزائرية بتوزيع جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت المطربة شيماء الشايب، أحدث أغنياتها التي تحمل عنوان "مسا النور والهنا" بتوزيع جديد، على طريقة الفيديو ليريكس.

أعربت شيماء الشايب عن حبها لأغانى الفنانة الراحلة وردة الجزائرية قائلة: "أحب كل أغاني الفنانة القديرة وردة، كما أننى عاشقة لكل ألحان الموسيقار بليغ حمدي لدرجة أن مشروع تخرجي في الجامعة كان فيلما وثائقيا عن حياته".

وأضافت: "تربيت على الأغاني القديمة لأم كلثوم وعبد الوهاب ونجاة ووردة وشرف كبير أن اغني لعمالقة الطرب، ولا يقلل ذلك من المطرب على الإطلاق".

"مسا النور والهنا" هي إحدى الروائع التي غنتها المطربة القديرة وردة، من كلمات عبد الوهاب محمد، ألحان بليغ حمدي، تم أعادة توزيعها وتسجيلها وميكس وماستر لماهر صلاح.