شكرا لقرائتكم خبر عن "حلم ليال" مسلسل ياسمين صبرى فى رمضان 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت الفنانة ياسمين صبرى على مسلسل "حلم ليال" إنتاج شركة سينرجى، وتأليف السيناريست محمد عبد المعطى، لتعود به إلى الدراما التليفزيونية في شهر رمضان 2022، حيث تعمل ياسمين على قراءة المعاجلة الدرامية والحلقات الأولى التي تم الانتهاء من كتابتها، وذلك قبل الاستقرار على مخرج العمل خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويسجل مسلسل "حلم ليال" التعاون الثانى الذي يجمع ياسمين صبرى بالسيناريست محمد عبد المعطى، بعدما قدما سوياً "حكايتى" في شهر رمضان 2019 والذى خاضت به ياسمين أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسنى، احمد حاتم، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام جمال وآخرين وإخراج أحمد سمير فرج، وحقق العمل نجاحا كبيرا عند عرضه.



ياسمين صبري

وحضرت ياسمين صبرى حفل افتتاح مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى في دورته الـ 78، يوم الأربعاء الماضى 1 سبتمبر، وظهرت على السجادة الحمراء لحفل الافتتاح فستان أحمر، وذلك بعد إجازة قضتها خارج مصر قبل عودتها لبدء العمل على المسلسل الجديد الذى تعود به بعد غيابها عن رمضان الماضى.

وقدمت ياسمين صبرى آخر أعمالها، مسلسل "فرصة تانية" في شهر رمضان قبل الماضى، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وشارك في بطولته أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمر الشناوى، محمد جمعة.