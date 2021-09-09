أول رد من شيرين رضا عن تجاهلها تهنئة ابنتها بعد الخطوبة (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

ردت الفنانة شيرين رضا، على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، حول تجاهلها تهنئة ابنتها "نور" على خطوبتها.

وقالت شيرين، ببرنامج "Et بالعربي" في لقائها مع الإعلامية ريم ميلاد: "باركت لنور على الخطوبة بس مباركتلهاش على السوشيال ميديا، ودي بنتي بنتكلم أنا وهي في اليوم ٥٠ ألف مرة، وبحب إن كلامي معاها يبقى برايفت بينا".

ووجهت شيرين رضا رسالة لإبنتها، قائلة: "أحب أقولها تنبسط ومتسمعش كلام الناس السخيفة اللي بتحط تعليقات سخيفة عن ناس متعرفهاش ومتعرفش إحنا مين ولا بنتكلم إزاي، فتركز في حياتها ومتركزش مع الناس ويا رب حياتها تبقى سعيدة".

وكانت نور ابنة الفنان عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، أعلنت خطوبتها مؤخرا عبر صفحتها بموقع إنستجرام، حيث نشرت صورا لها مرتدية دبلة الخطوبة، وأخرى لخطيبها وهو يركع أمامها في لقطة رومانسية وهو يقدم لها الخاتم، وعلقت كتبت: "حب حياتي فاجأني بهذا العرض".

خطيب نور ابنة الفنان عمرو دياب يدعى كيران وودورد، وهو بريطاني الجنسية وغاني الأصل، ويعمل مدرب لياقة بدنية.

جدير بالذكر أن شيرين رضا، تنتظر عرض أكثر من فيلم منهم "قمر 14" مع خالد النبوي وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وغادة عادل، ومن المقرر أن يعرض في مهرجان الجونة السينمائي، بالإضافة إلى فيلم "تحت تهديد السلاح" التي تستكمل تصويره في الوقت الحالي ويشاركها البطولة حسن الرداد ومي عمر.