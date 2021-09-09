محمد رمضان يكشف حقيقة إجرائه عملية تجميل لتكبير شفتيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان محمد رمضان، على الرد على الأخبار المتداولة خلال الساعات الماضية، والجدل المثار حول خضوعه لإجراء عملية تجميل و"تكبير شفتيه".

ونشر رمضان، الصورة، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة ما بيعملوش عمليات تجميل.. رداً على الأخبار الكاذبة".

جاء ذلك بعد تأكيد عدد من متابعيه عقب طرحه أحدث صور له عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، خضوعه إلى حقن التجميل وإجراء عملية تجميل و"تكبير شفتيه".

وعلى جانب آخر، طرح محمد رمضان مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "على الله" عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

يذكر أن آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، عارفة عبدالرسول، تارا عماد، هبة مجدي،ومن إخراج محمد سلامة.