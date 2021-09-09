نوال الزغبي: لا أستطيع انتظار عكس الطبيعة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين

بدأت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التشويق لأغنية جديدة ستصدرها، في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي، بعد إصدار أغنيتين بعنوان “أرقص” و”عليه إبتسامه” من الميني ألبوم المرتقب صدوره.

وكتبت نوال منشوراً أثار إعجاب وحماس الجمهور، قائلة: “لا أستطيع انتظار عكس الطبيعة”.

وتفاعل المتابعون وأعادوا نشر وتداول المنشور.

يشار إلى أن ألبوم “عكس الطبيعة” يتضمن 4 أعمال غنائية، وقد حققت أغنيتا “أرقص” و”عليه إبتسامه” نجاحاً بارزاً، إذ حصدتا ملايين المشاهدات على “يوتيوب”.

“أرقص” من كلمات أحمد حسن راؤول، ألحان ألفريد الأسعد وتوزيع موسيقي روبير الأسعد. أما “عليه إبتسامه” فهي من كلمات محمد القاسمي، ألحان أدهم وتوزيع موسيقي مهند خضر.