فن ومشاهير

ابنة وائل كفوري في أول يوم لها في المدرسة

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كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - منذ ساعتين
وائل كفوري

وائل كفوري

نشرت زوجة الفنان وائل كفوري السابقة، أنجيلا بشارة، صورة لإبنتهما في أول يوم دراسي لها، بعد إنقطاع قصري طال القطاع التعليمي خلال الآونة الأخيرة.

وظهرت إبنة كفوري وهي تجلس في صفها، وعلامات السعادة واضحة عليها، وكُتب على الصورة “عدنا إلى المدرسة”.

الجدير بالذكر، أن بشارة كانت قد توعدت سابقاً لكل من يحاول التعرض لعائلتها، أو العبث بحكاية زواجها السابق وكل الامور التي تتعلق بها وحدها، لأن في هذا الاطار قدسية معينة لا يعرفها هواة التنكيل بسيرة الآخرين، وشددت على ضرورة الابتعاد عن حياتها الخاصة السابقة والحالية لانها معنية أساسية بالدفاع عن خصوصياتها بعد أن انتهى زمن الصمت.

صورة لإبنة وائل كفوري

صورة لإبنة وائل كفوري

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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