كورونا يجبر اليابان على التخلي عن استضافة بطولة كأس العالم للأندية

كتبت أسماء لمنور في الخميس 9 سبتمبر 2021 07:24 مساءً - اعتذر الاتحاد الياباني لكرة القدم، الخميس، بشكل رسمي عن استضافة كأس العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب القيود المفروضة جراء كورونا، فيما جددت السعودية رغبتها في احتضان البطولة.

وكتب الاتحاد في بيان “لن تقام كأس العالم للأندية في اليابان في ديسمبر 2021… بسبب فيروس كورونا”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.

وسبق أن استضافت اليابان هذه المسابقة لآخر مرة عام 2016، وأراد الاتحاد الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد للاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيسه، بحسب ما أضاف في بيانه.

وتابع ان الاتحاد الدولي “فيفا سيعلن عن مكان بديل لنسخة 2021”.

وكانت وكالة “كيودو” نقلت، الأربعاء، عن مصادر أن “خطر زيادة عدد الإصابات وصعوبة جني الأرباح بسبب محدودية محتملة في عدد المتفرجين، قد أثر على هذا القرار”.

وعادة ما تقام البطولة في ديسمبر، لكن تم تأجيل نسخة 2020، التي نُظمت في قطر وفاز بها بايرن ميونيخ الألماني، إلى فبراير 2021 بسبب تداعيات كوفيد-19.

وتأهل حتى الآن إلى النسخة المقبلة تشلسي الإنكليزي بطل أوروبا، والأهلي المصري بطل أفريقيا، وأوكلاند سيتي النيوزيلندي عن أوقيانيا.

وتعاني اليابان منذ بداية الصيف الحالي من موجة خامسة من كوفيد-19، هي الأعنف حتى الآن في البلاد، مما دفع بالحكومة إلى إعادة فرض الإجراءات والقيود الصحية في منتصف يوليو وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد.

واستضافت طوكيو دورتي الألعاب الأولمبية والبارالمبية هذا الصيف من دون حضور جماهيري، في سابقة فرضتها الجائحة المستمرة منذ نحو عامين.

ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات مرة جديدة حتى نهاية سبتمبر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

رغبة سعودية

من جهة أخرى أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن بلاده جاهزة لاحتضان النسخة المقبلة.

وقال في حديث لشركة الرياضة السعودية: “مع تداول أخبار عن اتجاه اليابان للاعتذار عن عدم الاستضافة، تواصلنا منذ شهرين مع الاتحاد الدولي وذكرنا أننا على اتم الاستعداد لاستضافة هذه البطولة متى كانت الفرصة متاحة”.

وتابع “أوضح الاتحاد الدولي آنذاك أن الأمور لا تزال مع اليابان وبحال عدم اقامتها هناك، توجد دولة بديلة تم تحديدها بشكل مسبق. نحن جاهزون متى ما رأى فيفا إمكانية ذلك. يهمنا الاستمرار باستضافة بطولات على غرار هذه المسابقة التي لم نستضفها سابقا”.

واستضافت قطر آخر نسختين فيما حظيت العاصمة الإماراتية أبوظبي بتنظيم بطولتي 2017 و201