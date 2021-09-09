إبنة ريهام أيمن وشريف رمزي تخطف الأنظار بعفويتها في أول يوم دراسة – (شاهدها هنا)

كتب امير فتحي في الخميس 9 سبتمبر 2021 06:50 مساءً - شاركت الفنانة المصرية ريهام أيمن زوجة الفنان شريف رمزي، جــمهورها ومتابعيهــــا عبــر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، بمجموعة من الصور العفوية مع ابنتها ليليا في أول أيام الدراسة لها.

وظهرت الطفلة فيها بملابس المدرسة الخاصة مع حقيبتها والماسك البلاستيـــكي الذي يغطي وجهها للحماية من فيروس كورونا… وعلّقت ريهام على الصور قائلةً: “اليوم هو أول يوم دراسة، أتمنى لك عالماً من السعادة فتاتي الحلوة، أتمنى لك وقتًا ممتعًا في المدرسة”.

وكان النجم شريف رمزي قد ذكر سابقًا أنه سجّل طفليه رمزي وليليا في المدرسة نفسها التي تلقى فيها دراسته خلال فترة طفولته ومراهقته.

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من ناحية أخري، أشعل كل من الفنان الشاب شريف رمزي وزوجته الفنانة الشابة ريهام أيمن موقع “إنستجرام”، بجلسة تصوير رومانسية بعد تبادل صور تجمعهما من جلسة تصوير جديدة بملابس متشابهة.

وظهر الثنائي باطلالة رومانسية، حيث ارتدت “ريهام” فستانا بألوان صيفية مبهجة، وعــلّـق شريف قائلاً “جلسة تصوير صيفية من مجلة سيدتي عدد أغسطس” نالت إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.

في سياق آخر، تعاف الفنانة الشابة ريهام أيمن، من الإصابة بـ “فيروس كورونا“، بعد إعلان إصابتها بفيروس كورونا عبر خاصية إستوري على حسابها الشخصي علي موقع انستجرام. وكتبت ريهام أيمن: “الحمد لله على كل شيء إيجابي كورونا إن شاء الله خير.. ادعولي”.

واحتفلت أيضا ريهام أيمن بتعافي زوجها الفنان شريف رمزي من الإصابة بفيروس كورونا، بعد إعلانه سلبية مسحته الأخيرة. ونشرت ريهام أيمن، مجموعة من الصور لها مع زوجها بعد شفائه وعلقت عليها قائلة: “يمكنني حضنه مرة أخرى”.

الفنانة ريهام أيمن، تزوجت شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكانت أحدث أعمالها مشاركتها في بطولة مسلسل العراف” مع الزعيم عادل إمام وزوجها الفنان شريف رمزي وعــدد آخر من النجوم الشباب”.

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