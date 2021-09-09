علاقة بيل كلينتون ومونيكا لوينسكي تعود للواجهة

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"الخليج 365": بدأت شبكة إف إكس مساء الثلاثاء الماضي بعرض مسلسل "Impeachment: American Crime Story" من بطولة بيني فيلدستاين بدور مونيكا لوينسكي، ويتطرق لفضيحتها مع الرئيس الأميركي الأسبق "بيل كلينتون".

يسرد مسلسل Impeachment وهو جزء من السلسلة الناجحة American Crime Story للمنتج وكاتب السيناريو رايان ميرفي، قصة العلاقة بين الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون 1993-2001 والمتدربة السابقة في البيت الأبيض مونيكا لوينسكي. مسلطاً الضوء على حدث كانت له تداعيات واسعة النطاق على الجمهور الأمريكي - بطريقة تخدم جميع الأشخاص الذين يتذكرون ما حصل جيدًا وأولئك الذين هم أصغر من أن يتذكروا التفاصيل.

ويكشف المسلسل كيف تعرض بيل كلينتون لمحاكمة سياسية بسبب علاقته بلوينسكي والتي كلفته منصبه تقريباً، وهو مستوحى من كتاب "مؤامرة متكاملة: الفضيحة الجنسية التي اقتربت من إسقاط رئيس" لجيفري توبين.

في مراجعتها ، قالت الناقدة "إنكو كانغ" في مقالها بصحيفة واشنطن بوست إن المسلسل ترك أكثر العلاقات إثارة للاهتمام - الصداقة بين لوينسكي وليندا تريب، التي توفيت العام الماضي - غير مستكشفة إلى حد كبير.



إذ ترى كانغ: "إن استعداد النساء الأكبر سنًا لاستغلال نظرائهن الأصغر سناً عبر تاريخهن الجنسي هو ديناميكية رائعة - وهو أمر غير مستكشَف نسبيًا في الثقافة الشعبية". "ولكن مثل معظم الأشياء في" Impeachment - العزل"، فإن إطار العمل ، بمجرد تقديمه، يفشل في التعمق في هذا الجانب من القصة".

وتعد فيلدستاين، شقيقة الممثل جونا هيل، إحدى أكثر الممثلات الواعدات في هوليوود وقد سبق لها التألق مؤخراً في أفلام ليدي بيرد في 2017، وبوكسمارت في 2019.

ويضم طاقم العمل كذلك سارة بولسون المساعدة المقربة من ميرفي على مدار جميع أعماله وتقدم شخصية ليندا تريب صديقة لوينسكي، وكذلك كلايف أوين الذي يؤدي دور الرئيس السابق، وإيدي فالكو التي تجسد السيدة الأولى ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وتشارك مونيكا لوينسكي ذاتها في المسلسل كمنتجة تنفيذية.