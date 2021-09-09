جاين بيركين "في وضع جيد" بحسب ابنتها شارلوت غانسبورغ

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دوفيل (فرنسا): باتت المغنية جاين بيركين "في وضع جيّد"، بحسب ما أكّدت ابنتها شارلوت غانسبورغ خلال مهرجان دوفيل للسينما الأميركية في شمال فرنسا الذي تتولى رئاسة لجنة التحكيم فيه.

وقالت شارلوت ابنة جاين بيركين والمغني سيرج غانسبورغ "عندي رسالة من والدتي وقد تكلّمت معها منذ فترة قصيرة وأنا أعلم أن الناس قلقون عليها. وهي في وضع جيّد".

وأضافت "سألتها إن كانت تريدني أن أقول شيئا محدّدا. فردّت: "الأمور على خير ما يرام"".

وكان وكيل أعمال جاين بيركين قد كشف الثلاثاء أن المغنية البالغة 74 عاما تعرّضت "لجلطة دماغية بسيطة" الأسبوع الماضي قرّرت إثرها إلغاء كلّ التزاماتها حتّى نهاية الأسبوع.

وقدّمت شارلوت غانسبورع وثائقيا عن سيرة والدتها بعنوان "جاين بار شارلوت" خلال مهرجان دوفيل الذي تستمرّ فعالياته حتّى الأحد.

ويعرض هذا العمل الذي سبق أن قُدّم في مهرجان كان الحياة اليومية لجاين بيركين وولعها بالكلاب مع التطرّق إلى مسائل مؤلمة مثل الغياب والمرض.

وتعدّ جاين بيركين المولودة في لندن في 14 ديسمبر 1946 من أشهر الفنانين البريطانيين في فرنسا ويبقى اسمها مرتبطا بغانسبورغ وأغنياته في الستينات والسبعينات.