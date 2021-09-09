العائلة المالكة تتحدث عن دوق إدنبره الراحل الأمير فيليب في وثائقي جديد على بي بي سي

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يشارك عدد من أفراد العائلة المالكة في بريطانيا في برنامج وثائقي يبثه تلفزيون بي بي سي، هذا الشهر، عن دوق إدنبره الراحل الأمير فيليب.

ومن بين المشاركين في الوثائقي، الذي يحمل عنوان: "الأمير فيليب، العائلة المالكة تتحدث"، أولاده الأربعة من الملكة أليزابيث، فضلا عن أحفاده البالغين، وعدد آخر من أفراد العائلة.

وصمم البرنامج في الأساس لإحياء الذكرى المئوية لميلاد الأمير فيليب.

ويتضمن حوارات أنجزت قبل وبعد وفاة الأمير، في أبريل /نيسان، وعمره 99 عاما.

وقالت بي بي سي إن البرنامج "التاريخي" يضم شهادات لأفراد من العائلة، وعاملين لديهم، عن ذكرياتهم مع الأمير.

وأضاف أن الشهادات تتضمن روايات عن الكثير من "المواقف الطريفة وجوانب خفية عن حياة الأمير ومآثره".

"ويعرض الشريط الوثائق جانبا من مختارات الملكة أليزابيث السنيمائية، كما أنه يقدم صورة عن رجل تبوأ مكانة متميزة في تاريخ العائلة المالكة"، حسب بي بي سي.

ولا تظهر الملكة أليزابيث في قائمة المشاركين في الوثائقي المعلن عنها.

وكانت شركة "أفلام أوكسفورد" جهزت وثائقيا بعنوان "ملكتنا في التسعين من العمر" بثته قناة آي تي في، في الذكرى التسعين لميلاد الملكة، في عام 2016.

وسيبث البرنامج الوئائقي، وطوله ساعة كاملة، يوم 22 سبتمبر /أيلول في التاسعة ليلا بالتوقيت المحلي في بريطانيا.