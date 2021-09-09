شكرا لقرائتكم خبر عن منة شلبى داخل ديكور حارة شعبية لتصوير "من أجل زيكو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتواجد النجمة منة شلبى فى ديكور حارة شعبية اليوم الخميس، لتصوير مشاهدها فى فيلم "من أجل زيكو"، ويشاركها فى بطولة العمل الفنان كريم محمود عبد العزيز، حيث تظهر فى الفيلم بدور فتاة شعبية تسكن حارة فى منطقة القلعة، ويكون هناك العديد من المغامرات بينها وبين الفنان كريم محمود عبد العزيز، وتتعرض لكثير من المواقف وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق.

الفيلم تدورأحداثه فى إطار كوميدى اجتماعى، بعيداً عن الأكشن والحركة، وانتهى مخرج العمل بيتر ميمى من تصوير ما يقرب من 50% من المشاهد، صور خلالها في عدة مناطق في أطراف القاهرة، ومنها العين السخنة، و6 أكتوبر، ومناطق أخرى سيتم التصوير فيها خلال الأيام المقبلة .

"من أجل زيكو"، بطولة منة شلبى، كريم محمود عبد العزيز، ومحمد محمود، ومحمود حافظ، وضيوف الشرف شيكو وإسعاد يونس، وهناك ضيوف شرف أخرون يتم التعاقد معهم الأيام المقبلة، حيث كان الفيلم يحمل اسم "طريق السلامة" وتم تغييره، من إخراج بيتر ميمى.

يذكر أن بيتر ميمى وكريم محمود عبد العزيز، يعرض لهما حاليا فيلم "موسى"، بطولة إياد نصار، وكريم محمود عبدالعزيز، وحقق العمل إيرادات كبيرة في أولى أيام عرضه، ويعتبر العمل هو أول فيلم robot مصري، كما أنه هو الأول في سلسلة أعمال تحمل اسم المستضعفون، سيتم التجهيز لها خلال الفترة القادمة.