شكرا لقرائتكم خبر عن توم كروز يهبط بالمظلات من طائرة هليكوبتر فى فيلمه Mission Impossible 7 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ديلي ميل عدد من الصور من كواليس تصوير النجم العالمي توم كروز لعدد من المشاهد من فيلمه الجديد Mission Impossible 7، حيث هبط بالمظلة 4 مرات فوق منطقة البحيرة في ليك ديستريكت بالمملكة المتحدة.

وكان النجم توم كروز قد استأنف تصوير فيلمه Mission: Impossible 7 في يوليو الماضي فى لندن وسط حشود من الجمهور ممن استقبلوه بترحاب شديد، وقام هو بمبادلتهم نفس الترحاب، ولكنه كان حريص علي ارتداء الكمامة حفاظا علي صحته من عدوى فيروس كورونا.

وكانت عدة أخبار قد أكدت أن النجم العالمي توم كروز كان زائرًا منتظمًا للأحداث الرياضية خلال فترة وجوده في المملكة المتحدة، حيث يتواجد هناك من أجل تصويرأحداث الجزء الجديد من Mission Impossible، وبحسب ما ورد ، حول توم كروز ، 59 عامًا أنه يهتم بتعلم رياضية جديدة، اذ زعم موقع The Sun ان نجم المهمة المستحيلة يتعلم لعبة الرمي بالسهام .

وقال مصدر : "إن توم يعلم أن لعبة رمي السهام هي عنصر أساسي في الحانات الإنجليزية وهو يحب الذهاب الي هناك".

وقضي توم معظم العام الماضي في المملكة المتحدة أثناء تصوير الجزء السابع من المهمة المستحيلة وتم تصوير مشاهد مليئة بالحركة في يوركشاير مورز في الأشهر الأخيرة.