شكرا لقرائتكم خبر عن حمدى يوسف يغادر المستشفى بعد تعافيه من كورونا ويؤكد: ولدت من جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر السيناريست حمدى يوسف، مستشفى العجوزة مساء اليوم الخميس، بعد تعافيه من فيروس كورونا، حيث أصيب بالفيروس قبل أسبوعين وتم حجزه بالمستشفى ووضعه تحت جهاز التنفس الصناعى، وقال "يوسف" لـ"الخليج 365"، إنه ولد من جديد بعدما تمكن منه الفيروس طوال الفترة الماضية، موجها الشكر لفريق الأطباء فى مستشفى العجوزة على الرعاية الكاملة، والإهتمام الكبير ومساعدته في التعافى من الفيروس.

يذكر أن السيناريست حمدى يوسف قدم العديد من الأعمال الفنية، حيث كتب قصة فيلم "أمير الظلام"، للنجم الكبير عادل إمام، وكتب مسلسلى "عريس دليفرى" و"ابن النظام"، للنجم هانى رمزى، ومسلسل "دموع فى حضن الجبل" للنجمين يوسف شعبان وأحمد عبد العزيز، وفيلم "مهمة صعبة" بطولة النجوم طارق علام ومجدى كامل وخالد الصاوى، و"فلاح فى الكونجرس" لشعبان عبد الرحيم.

وكان آخر أعمال حمدى يوسف مسلسل "مملكة يوسف المغربى"، بطولة مصطفى فهمى، وأنوشكا، وعلا غانم، ومنذر رياحنة، وأحمد منير، وأحمد سلامة، وفاروق فلوكس، وعبد الرحمن أبو زهرة، ومحمد سليمان، وحسام الجندى، ونور فخرى، وسحر رامى، ومجدى إدريس، وآخرين، من تأليف حمدى يوسف، وإنتاج مدينة الإنتاج الإعلامى، وإخراج عادل الأعصر.