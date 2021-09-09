شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع عرض المسلسل.. شاهد سهر الصايغ فى كواليس حكاية "بيت عز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض للفنانة سهر الصايغ حاليا حكاية "بيت عز"، وهى إحدى حكايات الموسم الثانى لمسلسل "إلا أنا"، والذى بدأ عرضه يوم السبت الماضى على قنوات ‪dmc‬ و‪dmc‬ دراما.

وننشر مجموعة من الصور التى يظهر فيها صناع الحدوتة، حيث انتهت سهر الصايغ من تصوير مشاهدها تماما بالحدوتة، وتخوض بهذه الحكاية أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التليفزيونية، وتتعرض خلال الأحداث إلى صدمة بسبب تعرض والدتها وتجسدها الفنانة صفاء الطوخى لموقف مأساوى، وبهذا الأمر تنقلب حياتها.



بيت عز



مسلسل الا انا 2 حكاية بيت عز

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬

يذكر أن سهر الصايغ قدمت بطولة مسلسل "الطاووس" في شهر رمضان الماضى، مع جمال سليمان، سميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، هالة فاخر، خالد عليش، عابد عناني، مها نصار، وفرح الزاهد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، وسيناريو وحوار كريم الدليل، وإشراف على الكتابة المؤلف محمد ناير، وإخراج رؤوف عبد العزيز‪.‬