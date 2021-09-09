شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المخرج اللبنانى الكبير برهان علوية فى بروكسل عن عمر 80 عامًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفي المخرج السينمائي اللبناني برهان علوية في بروكسل ببلجيكا عن عمر ناهز الـ80 عامًا، حيث رحل جراء نوبة قلبية مفاجئة، بعد مسيرة حافلة بالنشاط السينمائي والتلفزيوني المميزيتصدرها فيلم " كفر قاسم"، إنتاج المؤسسة العامة للسينما في سوريا عام 1975.

ولد برهان علوية في بلدة أرنون قضاء النبطية في جنوب لبنان في العام 1941، لكن وظيفة والده الدركي فرضت على العائلة تجوالا داخل لبنان وانتقالا من بلدة إلى أخرى قبل استقراراهم في بيروت عام 1956، حيث درس في مدرسة عين الرمانة، وعمل كمساعد مصور ثم كنترول فيديو في "تلفزيون لبنان".

درس برهان علوية بعد ذلك العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، ثم بدأ رحلة خارج البلد أتاحت له زيارة دول إفريقية مختلفة منها مصر والسودان والكونغو، وعندما عاد إلى بيروت عام 1967، وقعت حرب الأيام الستة التي دفعته لمغادرة لبنان إلى باريس، والتحق بالمعهد الوطني العالي لفنون العرض وتقنيات البث "إنساس" في بروكسل ببلجيكا، وتخرج منه عام 1973 بفيلم قصير بعنوان "ملصق ضد ملصق" وبعدها قدم فيلما آخر بعنوان "فوريار".

بعد ذلك عاد علوية إلى بيروت مرة أخرى وقدم أفلاما روائية ووثائقية عدة منها "كفر قاسم" عام 1975 وهو الفيلم الذي تسبب في شهرته عربيا، ثم "بيروت اللقاء" عام 1981، وفيلم "خلص" عام 2006، والفيلم الوثائقي "لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء" عام 1978، و"رسالة من زمن الحرب" عام 1984، و"رسالة من زمن المنفى" عام 1987، و"أسوان والسد العالي" عام 1990.

عمل أستاذا محاضرا في الجامعة اليسوعية في بيروت واختير عضوا في لجنة مهرجانات قرطاج وكزبلانكا وبروكسل وغيرها.