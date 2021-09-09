فن ومشاهير

جينيفر لورانس حامل في طفلها الأول من زوجها كوك ماروني .. وهذه الصور الأولى

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس حامل في طفلها الأول من زوجها كوك ماروني .. وهذه الصور الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة العالمية جينيفر لورانس الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 31 عامًا طفلها الأول مع زوجها مدير معرض للفنون كوك ماروني ، فحسبما نشر موقع people،أكد المتحدث باسم الممثلة خبر حلمها في طفلها الأول.

جينيفر لورانس حامل
جينيفر لورانس حامل

 

جينيفر لورانس برفقة زوجها
جينيفر لورانس برفقة زوجها

 

وشوهد لورنس وماروني لأول مرة في يونيو 2018 وتم ارتباط النجمة وتاجر الأعمال الفنية ، 37 عامًا ، في فبراير 2018.

Baby on the way! The actress was seen with her baby bump on show for first time after it was revealed she's expecting her first child with husband Cooke Maroney

I do! The actress, who tied the knot with art gallery director Cooke in 2019 after more than a year of dating, showed off her growing bump in a pair of floral overalls during a stroll through New York City on Wednesday

Bumping along! The star showcased her growing bump as she strolled through the Big Apple, after her representative confirmed to People that she was expecting her first child

وظهرت جينيفر وهي تتجول في أحد الشواع وترتدى "سالوبيت" ملئ بالزهور، كشف عن بطنها المنتفخ، ثم انهت لورانس جولتها لتجلس في أحدي المطاعم لتناول وجبة سريعة. 

Digging in! Lawrence enjoyed a plate of fries, grilled cheese, tomato soup, and fried chicken

Yum! She stopped for a bite to eat at Fanelli's Cafe with a friend, with the pair indulging in soup, fried chicken and a plate of French fries

ومنذ حوالي 3 اشهر شوهد جينيفر وهي تصور مشاهدها في فيلم جديد يجمعها مع الممثل ليوناردو دي كابريو،وكشف موقع الديلى ميل خلال تقرير مؤخرًا حول النجمة الشهيرة أكد فيه أنها تتواجد حاليًا في مدينة "نيو أورلينز"، حيث بدت الفائزة بجائزة الأوسكار ، مجهدة في عملها عندما كانت تصور مشاهدها في درجات الحرارة المرتفعة للغاية وفقاً للتقرير.

 

لورانسلورانس

من ناحية أخرى كانت صحيفة the sun كشفت عن صور فى وقت سابق للنجمة جينيفر لورانس لحظة انفجار الزجاج وتطاير الشظايا بوجهها، وهذا ما تسبب في إصابة جينيفر لورانس بإصابات طفيفة في وجهها وعينيها خلال تصوير فيلمها مع ليوناردو دى كابريو.

جينيفر لورانس

جينيفر لورانس

وفي الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلى ميل أيضاً شوهدت لورانس وقتها على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.

Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا