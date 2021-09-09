شكرا لقرائتكم خبر عن جينيفر لورانس حامل في طفلها الأول من زوجها كوك ماروني .. وهذه الصور الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر النجمة العالمية جينيفر لورانس الفائزة بجائزة الأوسكار والبالغة من العمر 31 عامًا طفلها الأول مع زوجها مدير معرض للفنون كوك ماروني ، فحسبما نشر موقع people،أكد المتحدث باسم الممثلة خبر حلمها في طفلها الأول.



جينيفر لورانس حامل



جينيفر لورانس برفقة زوجها

وشوهد لورنس وماروني لأول مرة في يونيو 2018 وتم ارتباط النجمة وتاجر الأعمال الفنية ، 37 عامًا ، في فبراير 2018.

وظهرت جينيفر وهي تتجول في أحد الشواع وترتدى "سالوبيت" ملئ بالزهور، كشف عن بطنها المنتفخ، ثم انهت لورانس جولتها لتجلس في أحدي المطاعم لتناول وجبة سريعة.

ومنذ حوالي 3 اشهر شوهد جينيفر وهي تصور مشاهدها في فيلم جديد يجمعها مع الممثل ليوناردو دي كابريو،وكشف موقع الديلى ميل خلال تقرير مؤخرًا حول النجمة الشهيرة أكد فيه أنها تتواجد حاليًا في مدينة "نيو أورلينز"، حيث بدت الفائزة بجائزة الأوسكار ، مجهدة في عملها عندما كانت تصور مشاهدها في درجات الحرارة المرتفعة للغاية وفقاً للتقرير.

لورانس

من ناحية أخرى كانت صحيفة the sun كشفت عن صور فى وقت سابق للنجمة جينيفر لورانس لحظة انفجار الزجاج وتطاير الشظايا بوجهها، وهذا ما تسبب في إصابة جينيفر لورانس بإصابات طفيفة في وجهها وعينيها خلال تصوير فيلمها مع ليوناردو دى كابريو.

جينيفر لورانس

وفي الصور التي حصلت عليها صحيفة ديلى ميل أيضاً شوهدت لورانس وقتها على الأرض بينما يسرع العديد من المارة لمساعدتها أثناء التصوير في ماساتشوستس بمدينة بوسطن الأمريكية، إثر تحطم زجاج متطاير، وأوضحت الصحيفة، أن الزجاج الذي تطاير من جراء انفجار خلال تصوير فيلم "Don't Look Up" أصاب لورانس، البالغة من العمر 30عاما، بجرح في جفنها، وبنزيف.