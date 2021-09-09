شكرا لقرائتكم خبر عن الصدفة تجمع الكينج منير ومصطفى فهمى فى أحد كافيهات 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الإعلامية فاتن موسى صورة تجمعها بالكينج محمد منير، وزوجها الفنان مصطفى فهمى، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، دون الكشف عن تفاصيل هذا اللقاء وإن كان هناك عمل فني يجمعهما أم لا ، وعلم ”الخليج 365” أن الصدفة جمعت الكينج محمد منير بالفنان مصطفى فهمى وزوجته فى أحد كافيهات مدينة 6 أكتوبر، وليس لها علاقة بأعمال فنية يتم تصويرها الآن .

ويحيى النجم محمد منير عن حفلا جديدا فى الإسكندرية غدا الجمعة الموفق 10 سبتمبر ، وذلك بعد آخر حفلاته فى الساحل الشمالي أغسطس الماضى، وهو الحفل الوحيد للكينج بالساحل هذا الموسم، وكان حفل منير من أضخم الحفلات التي أقيمت على المسرح الروماني

أما مصطفى فهمى فقد انتهى من تصوير مسلسل "الحرير المخملى" وبدأ المخرج أحمد حسن فى مونتاج ومكساج المسلسل استعدادًا لطرحه قريبًا، وقد تم تصوير حلقات المسلسل ما بين محافظات القاهرة والفيوم وأسوان وشوارع القاهرة.